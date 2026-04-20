Il rapper e la cantante hanno condiviso sul palco della Barona un momento speciale intenso e carico di affetto reciproco sulle note di Niente canzoni d’amore

Da iodonna.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper e la cantante si sono esibiti insieme sul palco della Barona, interpretando la canzone

«C i sarà sempre un po’ di te in me Ci sarà sempre un po’ di me in te». È con queste parole che Marracash e Elodie si sono ritrovati, guardandosi negli occhi davanti al pubblico della Barona. Il rapper ha invitato la cantante sul palco del Marra Block Party, dando vita a un’esibizione intensa e carica di emozione sulle note di Niente canzoni d’amore. Dopo i like sotto i post della cantante insieme a Franceska Nuredini, l’esibizione segna ufficialmente un riavvicinamento. Lo stile di Elodie. guarda le foto Il legame tra Marracash e Elodie. Marracash ed Elodie non si mostravano insieme in pubblico dai tempi di Noi, loro, gli altri, l’album uscito nel 2021 poco dopo la fine della loro relazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il rapper e la cantante hanno condiviso sul palco della Barona un momento speciale, intenso e carico di affetto reciproco sulle note di "Niente canzoni d’amore"

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