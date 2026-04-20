Il quadro della Madonna della Pietà di Civitavecchia e quel fatto stupefacente che sfida la ragione

Il dipinto della Madonna della Pietà di Civitavecchia è stato al centro di numerosi racconti di testimoni che hanno assistito a eventi considerati miracoli. Le testimonianze riguardano episodi sorprendenti legati a quell’opera, descritti come avvenimenti inspiegabili e fuori dall’ordinario. Questi racconti sono stati riportati da diverse persone che affermano di aver vissuto momenti particolari in relazione al quadro.

Numerosi testimoni ebbero modo di assistere alla straordinaria ondata di miracoli legati al dipinto della Madonna della Pietà di Civitavecchia e diventare testimoni di qualcosa di stupefacente. Nel 1796, alla vigilia dell’invasione delle truppe napoleoniche negli Stati pontifici, per oltre un anno circa 120 immagini sacre, in gran parte raffiguranti la Madonna, avevano cominciato a muovere inspiegabilmente gli occhi. Tra queste immagini miracolose si trovava anche un dipinto conservato da tempo immemorabile a Civitavecchia, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate. Il dipinto raffigurava la Madonna della Pietà. Era il 20 aprile del 1854: verso le quattro del pomeriggio un gruppo di bambini era impegnato in un incontro di preparazione alla Prima Comunione.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il quadro della Madonna della Pietà di Civitavecchia e quel fatto stupefacente che sfida la ragione Notizie correlate Madonna della Consolazione: la storia di un quadro che non smette di operare miracoliUn uomo guarì in maniera inspiegabile dopo aver pregato con fede davanti al quadro della Madonna della Consolazione. La Madonna di Calanda: uno stupefacente miracolo, tra i più incredibili della storia cristianaDavvero stupefacente quanto accadde la sera del 29 marzo 1640 a Calanda, piccolo villaggio spagnolo dell’Aragona. Aggiornamenti e dibattiti Il quadro della Madonna della Pietà di Civitavecchia e quel fatto stupefacente che sfida la ragioneNel 1796, alla vigilia dell’invasione delle truppe napoleoniche negli Stati pontifici, per oltre un anno circa 120 immagini sacre, in gran parte raffiguranti la Madonna, avevano cominciato a muovere ... lalucedimaria.it Il Requiem di Mozart in chiesa. Per i 400 anni dell’altare della Madonna della PietàLa grande musica del celeberrimo Requiem in re minore K 626 di Mozart, opera rimasta incompiuta per la morte del grande compositore nel 1791, sarà l’appuntamento da non perdere per celebrare ... lanazione.it