La Madonna di Calanda | uno stupefacente miracolo tra i più incredibili della storia cristiana

La Madonna di Calanda è al centro di uno dei miracoli più noti nella tradizione cristiana. Nel 1640, un giovane uomo rimase gravemente ferito e la sua gamba venne amputata. Successivamente, si verificò una ricrescita spontanea dell’arto, che portò alla completa ricostruzione della gamba. L’evento è stato documentato e rimane uno dei casi più discussi nel contesto delle manifestazioni miracolose nella storia religiosa.

Davvero stupefacente quanto accadde la sera del 29 marzo 1640 a Calanda, piccolo villaggio spagnolo dell’Aragona. Miguel Juan Pellicer, giovane contadino spagnolo, al risveglio si ritrovò con due gambe. E non ci sarebbe stato nulla di strano se la sera prima non si fosse coricato privo di uno dei due arti inferiori. Da anni Miguel aveva perso infatti la gamba destra. La gamba, spezzata dalla ruota di un carro, era andata persa per via di un grave incidente che ne aveva richiesto l’amputazione. I chirurghi dell’ospedale di Saragozza non avevano potuto fare altro che constatare che l’arto si era del tutto incancrenito. L’unica soluzione per salvare Miguel rimaneva solo il taglio della gamba, quattro dita sotto il ginocchio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La Madonna di Calanda: uno stupefacente miracolo, tra i più incredibili della storia cristiana Articoli correlati Madonna di San Luca, la storia dell’icona: dal misterioso autore al miracolo della pioggiaBologna, 18 febbraio 2026 – L’immagine della Madonna di San Luca e il lungo viaggio da Costantinopoli fino a Bologna. Milan, sognare è lecito: le 7 rimonte scudetto più incredibili della storia della Serie AL'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola propone un approfondimento sulle grandi rimonte del passato, in vista delle ultime dieci giornate di...