Il ritorno di Fedato a Treviso segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo aver debuttato nel grande calcio a Lucca nel 2011. La sua esperienza dimostra come la passione e la determinazione possano portare a molteplici ritorni e a nuove opportunità nel mondo sportivo.

Il leader. Da Lucca nell’ormai lontano 2011 ha spiccato il volo verso il grande calcio, poi qui è tornato una prima, una seconda ed oggi addirittura una terza volta assolutamente a sorpresa, perché se ne stava a Treviso, sia pure giocando poco, in attesa di festeggiare il ritorno tra i professionisti. Invece in omaggio al proverbio "il primo amore non si scorda mai", Francesco Fedato ha detto sì alla proposta del d.g. Gianni che ha avuto l’ok del patron Brunori per portare a termine l’operazione ed ha deciso di rimettersi in gioco, a 33 anni, indossando ancora la maglia rossonera, sia pure in Eccellenza, proprio da dove aveva iniziato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Il primo amore non si scorda mai". E Fedato ha sposato la causa della Pantera

Approfondimenti su Lucca 2011

Nel 2026, Louis Vuitton presenta una nuova collezione delle sue borse più iconiche, consolidando il suo patrimonio storico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lucca 2011

Argomenti discussi: Juventus. Primo amore dal Tff al cinema: ecco dove vedere il film sui bianconeri; Caparezza, l’inquietudine del Cosmonauta; Comunicazione Italiana; Juventus primo amore, il calcio, gli anni Ottanta e un paese che cambia.

Il primo amore non si scorda mai? Tutta colpa dei libri e del cinema (e del romanticismo ovviamente)Succede così, che a distanza di 10, 15 o 20 anni si continui a magnificare il ricordo di una relazione che a 16 anni ci sembrava il paradiso. Arrivati ai trentacinque anni, magari single oppure in una ... fanpage.it

Veramente gli uomini non dimenticano mai il loro primo amore?La First Love Theory è diventata un argomento molto discusso su TikTok, con migliaia di video che esplorano l’idea che il primo amore sia qualcosa che molti uomini non riescono mai a dimenticare. 105.net

Ecco le parole di mister nel dopo match: "Dedico la vittoria ad Alfredo dirigente della Juniores che non sta molto bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato il pressing e abbiamo sofferto i loro - facebook.com facebook