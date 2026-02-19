Simone Zambelli torna in politica dopo quasi 5 anni | sarà assessore nel Municipio 8

Simone Zambelli riprende l’attività politica dopo quasi cinque anni, a causa di una nomina ufficiale. È stato scelto come nuovo assessore nel Municipio 8 di Milano, un’area che include quartieri come Quarto Oggiaro, Gallaratese e Musocco, oltre a zone più centrali come City Life e Sempione. La sua nomina sarà efficace già dalla prossima settimana, portando un volto noto tra i residenti locali. La decisione ha suscitato alcune reazioni tra i cittadini e i rappresentanti di quartiere.

Simone Zambelli torna in politica: è stato nominato assessore del Municipio 8 di Milano, quello che comprende tra l'altro quartieri come Quarto Oggiaro, Gallaratese, Musocco, ma anche City Life, Sempione e Paolo Sarpi. In precedenza era stato presidente dello stesso Municipio (che prima si chiamava Zona) dal 2011 al 2021, quando non si è ricandidato dopo avere assunto un importante incarico in una realtà del Terzo settore milanese. L'annuncio lo ha dato la presidente del Municipio, Giulia Pelucchi, che è anche vice segretaria del Pd nella Città metropolitana di Milano. Sostituisce Veruska Mandelli che si è dimessa per ragioni professionali ma manterrà una delega alla cultura, a supporto del Municipio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Dopo quasi due anni torna Fleximan nel Ravennate: abbattuto l’autovelox sulla Statale 16Dopo quasi due anni, Fleximan torna nel Ravennate e interviene sulla Statale 16, presso Mezzano, rimuovendo l'autovelox presente. Leggi anche: ALTRA PERLA AZZURRA! Mirko Felicetti torna a vincere nel PGS di Mylin dopo quasi 6 anni, podio anche per Bormolini