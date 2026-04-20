Con l’uscita di Avengers: Doomsday, è stato confermato che Doom avrà un ruolo centrale nel film, rafforzando la sua posizione come antagonista principale. La presenza del personaggio è stata annunciata ufficialmente, suscitando reazioni tra i fan e i critici. La sua comparsa nel film rappresenta un momento di svolta nella saga degli Avengers, creando aspettative e preoccupazioni tra gli appassionati riguardo alle sfide che dovranno affrontare.

Con l’avvicinarsi di Avengers: Doomsday, i fan non possono fare a meno di parlare del cattivo protagonista, destinato a diventare la più grande minaccia mai affrontata dagli Avengers. E insieme a queste discussioni su cosa comporti uno scontro con un villain così iconico, sorgono anche dibattiti sull’effettiva sproporzione di potere del Dottor Destino, un’ipotesi che persino i fratelli Russo ammettono essere plausibile. In un’intervista con Entertainment Weekly, i fratelli Russo hanno parlato degli incredibili livelli di potere del Dottor Victor Von Doom e di come questi rappresenteranno sia un problema che un’opportunità nella guerra che attende gli Avengers e gli altri eroi della Terra.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il potere di Doom in Avengers: Doomsday confermato ufficialmente ( e perché è un problema)

Il vero piano di Doom in Avengers: Doomsday - TEORIA

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