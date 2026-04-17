Avengers | Doomsday Downey Jr rompe il silenzio | 5 rivelazioni shock sul Dottor Doom

Al CinemaCon 2026 è stato presentato a porte chiuse il primo trailer di Avengers: Doomsday, il nuovo film della saga. Durante l'evento, l’attore protagonista ha rivelato alcune informazioni sulla trama e sul personaggio di Victor von Doom, interpretato nel film. Il trailer ha mostrato scene inedite e dettagli sullo sviluppo della storia, suscitando grande interesse tra i presenti. La produzione ha mantenuto il massimo riserbo sulle anticipazioni ufficiali.

Il CinemaCon 2026 ha finalmente scoperchiato il vaso di Pandora: il primo vero trailer di Avengers: Doomsday è stato mostrato a porte chiuse, svelando un Victor von Doom che promette di far sembrare Thanos un semplice contrattempo. Nonostante il video non sia ancora approdato online, i dettagli trapelati dipingono un quadro epico e spaventoso per il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU. In breve. Il nuovo “Eroe”: Doom si presenta con un monologo profetico: “Qualcosa sta arrivando. Qualcosa che potremmo non essere in grado di fermare”.. Addio Tony Stark: RDJ recita con un marcato accento est-europeo e il suo volto è visibilmente sfregiato sotto la maschera.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Robert Downey Jr | Marvel Comics

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