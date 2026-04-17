Al CinemaCon è stato presentato un video esclusivo di Avengers: Doomsday, evidenziando come il Dottor Doom riesca a bloccare lo Stormbreaker di Thor, un’arma potente e simbolo di grande forza. Questa scena conferma che il villain rappresenta una minaccia di livello superiore rispetto a Thanos, coinvolgendo un’azione che sottolinea la sua abilità nel neutralizzare armi di grande potenza. La sequenza ha suscitato interesse tra i fan della Marvel e gli addetti ai lavori.

Il footage esclusivo di Avengers: Doomsday mostrato al CinemaCon ha confermato quello che i lettori dei fumetti Marvel sapevano già: il Dottor Doom è una minaccia su scala catastrofica. La scena che ha fatto tremare la rete, in cui Victor Von Doom blocca lo Stormbreaker di Thor con sole due dita, ha sollevato un dibattito feroce tra i fan. Parliamo dell’arma nanica creata appositamente per decapitare Thanos; vederla fermata come se fosse un giocattolo cambia completamente la percezione dei livelli di forza nel MCU. Ma come fa un “semplice umano” a umiliare il Dio del Tuono? La risposta si nasconde in decenni di continuity fumettistica. In breve.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday: come fa il Dottor Doom a bloccare lo Stormbreaker di Thor (e perché è più letale di Thanos)

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