Fiorentina Vanoli nel post partita | Mi sono emozionato per Braschi Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la prossima partita
Dopo la partita contro il Rakow negli ottavi di finale di Conference League, l’allenatore della Fiorentina ha commentato a Sky Sport. Ha detto di essersi emozionato per Braschi e ha sottolineato che tutte le vittorie sono il modo migliore per preparare la prossima sfida. Vanoli ha parlato del match e dei sentimenti provati durante la gara.
FIORENTINA, VANOLI è arrivato al VIOLA PARK
Un rigore realizzato da Gudmundsson al 93' permette alla Fiorentina di battere 2-1 in rimonta i polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Prima del gol partita dell'islandese, gol di Brunes al 60' per gli ospiti e pari di Ndour al - facebook.com facebook
Il Rakow passa al 60' con Brunes, poi i viola ribaltano tutto con capolavoro di Ndour e rigore di Gudmundsson, ritorno tra sette giorni in Polonia #Calcio #EuropaLeague #Fiorentina x.com