Il petrolio è in forte rialzo a New York a 88,21 dollari

Il prezzo del petrolio a New York ha registrato un aumento significativo, con una crescita del 5,20% rispetto alla sessione precedente, portandosi a 88,21 dollari al barile. Questa variazione ha portato le quotazioni a un livello superiore rispetto alle precedenti rilevazioni, evidenziando un incremento marcato nel valore delle materie prime energetiche.

Il petrolio è in forte rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 5,20% a 88,21 dollari al barile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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