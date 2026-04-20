Il rendimento di questa stagione ha fatto parlare molto, con i punti raccolti che rappresentano il record negativo nella storia dell’allenatore. I dati ufficiali mostrano una diminuzione significativa rispetto alle precedenti campagne, riflettendo una serie di risultati deludenti. La squadra ha collezionato il minor numero di punti mai raggiunto in campionato sotto la sua guida, suscitando numerosi commenti tra tifosi e addetti ai lavori.

I numeri non sempre dicono tutta la verità, ma raramente mentono. Al massimo possono essere interpretati, tirati per la giacchetta, piegati a l’una o l’altra delle teorie. Mai, però, nascosti soprattutto quando indicano tutti la stessa direzione. I numeri dicono che quella che va concludendosi è la peggiore stagione di sempre per Antonio Conte sulla panchina di una big italiana e una delle peggiori degli ultimi dieci anni per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un paradosso difficile da sostenere visti gli sforzi enormi compiuti dal patron partenopeo in estate per dare al tecnico tutto quello che chiedeva partendo non dal fondo, ma dalla base di uno scudetto storico vinto tenendosi dietro la concorrenza.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il peggior Conte di sempre: mai così pochi punti (e non solo)

You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki

Notizie correlate

Il peggior Sinner mai visto racconta una storia che ormai va a finire sempre nello stesso modoJannik Sinner ancora una volta è stato sconfitto al quinto e decisivo set, stavolta a batterlo è stato Novak Djokovic che ha inflitto un'amarissima...

Il tecnico sull’infortunio di Matteo: "Vediamo, il presidente Tedeschi ci ha sempre aiutato». Coach Caja e il marchio di fabbrica: "Bravi a concedere pochi punti»Chi al PalaDozza stornella ‘Vi vogliamo così ha in mente la fotografia di Sorokas che artiglia l’ennesimo rimbalzo d’attacco e segna il canestro che...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Niente rimonta: il Napoli consegna all'Inter il primo match-point; MAL DI GOL, IL NAPOLI SEGNA POCO: PEGGIOR ATTACCO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI; Napoli-Lazio 0-2, Conte: Le parole di De Laurentiis sul futuro? Non rispondo in pubblico; Conte prende lezioni anche da Luigi Di Maio, bocciato il libro-elettorale: I ‘draghiani’ sono tutti tuoi alleati nel campo largo.

Il peggior Conte di sempre: mai così pochi punti (e non solo)Il Napoli sta chiudendo la stagione male così come l'ha a lungo interpretata e il suo tecnico aggiorna in negativo il suo libro dei record. Ecco tutti i numeri del fallimento tecnico di Conte. panorama.it

Conte verso il suo peggior record di punti in Serie A: il datoCome sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche nello scenario più ottimistico il percorso degli azzurri rischia di non essere all’altezza degli standard di Conte ... tuttonapoli.net

Questa è la peggior stagione di Conte in Serie A, anche se dovesse vincerle tutte. Ecco 5 curiosità sugli allenatori del nostro campionato! Spalletti viaggia a 2 punti a partita con la Juventus: meglio di Allegri, Motta e Tudor. Hanno fatto meglio solo Pirlo e Sarri, - facebook.com facebook

Il peggior #Napoli dell'era #Conte viene travolto dalla #Lazio e in un botto solo perde una lunga imbattibilità interna scucendosi definitivamente lo scudetto di dosso. Inguardabile la partita degli azzurri, sembrati in confusione, come se fossero mentalmente già x.com