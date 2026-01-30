Il peggior Sinner mai visto racconta una storia che ormai va a finire sempre nello stesso modo

Jannik Sinner perde ancora al quinto set, questa volta contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo una battaglia lunga e faticosa, il tennista italiano si arrende nel momento decisivo, lasciando strada al rivale serbo. È un'altra delusione per il giovane campione, che ormai sembra vivere un copione ripetuto, senza riuscire a chiudere le partite decisive.

Medvedev cambia tono su Sinner: «È una macchina»Dopo anni di dominio di Medvedev, Sinner ribalta la situazione: da Pechino 2023 l'italiano ha trovato la chiave e ha fatto dubitare il russo del proprio gioco Ormai figura imprescindibile del tennis, ... msn.com

Forte di una maggiore consapevolezza, un fisico rafforzato e una raggiunta maturità interiore, pareva in grado di proporsi come primo nemico della diarchia Alcaraz-Sinner. Invece ai quarti del torneo australiano è finita nel peggiore dei modi possibili. Il 2025, - facebook.com facebook

Mi fa quasi tenerezza #Shelton. è molto migliorato ma #Sinner è il peggior giocatore che può incontrare. Jannik perfetto, soprattutto in risposta, nonostante i razzi che gli arrivavano. Senza l'infortunio avremmo una semifinale slam tutta italiana. Venerdì Nole. # x.com