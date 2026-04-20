Il pedagogista Sidoti | Privare dello smartphone non educa l’adolescente

Un dibattito tra pedagogisti, psicologi e sociologi si concentra sull’efficacia di vietare l’uso degli smartphone ai minori di 14 anni. Il pedagogista Sidoti ha affermato che privare gli adolescenti di questi dispositivi non contribuisce alla loro crescita educativa. La discussione coinvolge vari ambiti e si concentra sulle possibili implicazioni di restrizioni di questo tipo, senza arrivare a conclusioni definitive.

Il confronto sull’opportunità di vietare l’uso degli smartphone agli under 14 attraversa ambiti diversi — dalla pedagogia alla psicologia dello sviluppo, fino alla sociologia. Al centro non c’è solo una scelta normativa, ma un modello educativo. Secondo il pedagogista Massimo Luciano Sidoti, da cui prende spunto questa riflessione, ridurre la questione a un’alternativa tra proibizione e libertà rischia di semplificare un fenomeno più complesso, che riguarda il modo in cui i minori vengono accompagnati nell’ambiente digitale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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