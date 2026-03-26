Un episodio di violenza ha coinvolto una docente accoltellata da uno studente, attirando l’attenzione su questioni di sicurezza nelle scuole. Diversi esperti, tra pedagogisti e cappellani, hanno commentato la norma recentemente entrata in vigore, sostenendo che il decreto non rappresenta un elemento di deterrenza efficace per i giovani. La discussione si concentra sulle misure di prevenzione e sulla reale efficacia delle politiche di repressione.

“Il Decreto Sicurezza entrato in vigore da fine febbraio non serve perché per un adolescente non è un deterrente. Non c’è un’esplosione della violenza ma della sofferenza dei nostri ragazzi”. Dopo l’ennesimo brutale episodio registrato a Trescore Balneario dove un tredicenne ha accoltellato una professoressa 57enne, dal pedagogista al cappellano del carcere minorile al magistrato e all’avvocato esperto di legislazione scolastica la voce è unica: la repressione evocata in queste ore dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che chiede di “approvare rapidamente le norme contro la criminalità giovanile ” non è sufficiente a contrastare il fenomeno dell’uso delle armi bianche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prof accoltellata dallo studente: “Il decreto Sicurezza? Per un adolescente non è un deterrente, la repressione non basta”: dal pedagogista al cappellano, le opinioni degli esperti

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