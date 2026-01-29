Smartphone e social a scuola la pedagogista Grassi | Necessari educazione digitale e responsabilità condivisa tra famiglie e docenti VIDEO

La diffusione di smartphone e social media ha rivoluzionato le scuole italiane. Gli studenti passano ore con il cellulare in mano, e i docenti devono trovare nuovi modi per gestire questa realtà. La pedagogista Grassi sottolinea che serve un’educazione digitale chiara e responsabilità condivisa tra famiglie e insegnanti. Solo così si può aiutare i ragazzi a usare gli strumenti online in modo consapevole.

La diffusione capillare di smartphone, social e internet ha modificato profondamente il tessuto sociale e le dinamiche educative. Maria Angela Grassi, presidente nazionale dell’ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani), ha analizzato il fenomeno in un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola. La pedagogista ha evidenziato come questi strumenti abbiano un impatto diretto su scuola, apprendimento e sviluppo dei minori. La Camera francese ha approvato un provvedimento che vieta l’uso dei social ai ragazzi sotto i 15 anni. Anche in Italia il dibattito è acceso e diverse proposte di legge sono all’esame del Parlamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'uso intensivo e precoce degli smartphone nei ragazzini non favorisce l'apprendimento, anzi, riduce le performance scolastiche di una parte consistente della popolazione studentesca.

Usare precocemente i social network incide negativamente sulle competenze relative alla lingua italiana e alla matematica degli adolescenti. Gli studenti che aprono un profilo social in prima media

