Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge che mira a riconoscere la cittadinanza agli stranieri che collaborano con le autorità di giustizia. La proposta si concentra sul riconoscimento di chi denuncia attività criminali e sostiene le forze dell’ordine, con l’obiettivo di incentivare comportamenti di legalità tra cittadini stranieri. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sulle modalità di tutela e integrazione nel sistema giuridico italiano.

FIRENZE- Premiare e sostenere lo straniero che mostra il coraggio di denunciare la criminalità e sceglie di sostenere la battaglia per la legalità. È questo il cuore del disegno di legge depositato in parlamento dai senatori Walter Verini, capogruppo Pd in antimafia e primo firmatario al Senato, ed Enza Rando, responsabile della legalità del Pd, e dai deputati Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione giustizia, primo firmatario alla Camera, e Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd. La proposta punta a modificare la legge n. 91 del 1992, introducendo una corsia dedicata per i cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dal Pd la proposta di legge per riconoscere la cittadinanza agli stranieri collaboratori di giustizia

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