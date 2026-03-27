Al Museo M9 di Mestre si svolge un ciclo di nove incontri dedicati alla figura di Sandro Pertini. Il progetto, intitolato “9 volte Sandro”, rappresenta il primo tentativo di coinvolgere grandi community digitali in un evento dal vivo all’interno di uno spazio museale, portando così il pubblico a confrontarsi direttamente con contenuti e approfondimenti sulla storia e l’eredità dell’ex presidente della Repubblica.

Al via il 28 marzo, con content creator, podcaster e divulgatori per raccontare l'ex presidente della Repubblica tra storia, attualità e nuovi media Il Museo M9 di Mestre lancia “9 volte Sandro”, un progetto innovativo che segna il primo esperimento in cui le grandi community digitali escono dallo schermo per incontrare il pubblico all'interno di uno spazio museale. Il ciclo di appuntamenti, curato direttamente dal museo, si inserisce nel percorso della mostra Pertini. L’arte della democrazia, visitabile fino al 31 agosto, con l'obiettivo di offrire sguardi inediti e multidisciplinari sulla figura di Sandro Pertini: il personaggio storico, l'uomo e il mito pubblico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Al Museo M9 un ciclo di 9 incontri sulla figura di Sandro Pertini

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