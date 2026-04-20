L’equilibrio dei rapporti di forza all’interno del Paradiso si prepara a una trasformazione radicale nella puntata in onda su Rai 1 martedì 21 aprile alle ore 16.00, quando i segreti accumulati tra le mura della dimora Marchesi e gli uffici della redazione esploderanno in una serie di scontri decisivi. Tra crisi matrimoniali imminenti, verità scoperte per caso e ambizioni professionali che toccano il vertice del settore editoriale, la narrazione si sposta su un piano dove le scelte individuali condizioneranno i futuri equilibri di potere. Il dilemma di Irene e l’impatto delle visioni di Johnny sul progetto matrimoniale. Un’inquietudine sottile sta minando le fondamenta del legame tra Irene e Cesare, proprio mentre la data del matrimonio sembra ormai cristallizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Paradiso trema: crisi amorose e segreti legali scuotono i Marchesi

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