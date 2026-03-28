Dal 6 al 10 aprile 2026, nella soap operà si verificano diversi sviluppi. I fratelli Marchesi sembrano nascondere qualcosa, mentre il ritorno inatteso di Adelaide provoca nuove tensioni. Nel frattempo, Odile si prepara a sposare Ettore, creando un ulteriore punto di svolta nella trama.

Ne Il Paradiso delle Signore il ritorno improvviso di Adelaide rimette tutto in discussione proprio mentre Odile è pronta a sposare Ettore. Tra confessioni, tensioni e sospetti sempre più forti, questa settimana potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della soap. La settimana de Il Paradiso delle Signore, in onda da martedì 7 a venerdì 10 aprile 2026, parte con una pausa inattesa nel giorno di Pasquetta, ma recupera subito intensità con sviluppi che promettono di cambiare molti rapporti. Al centro delle nuove puntate ci sono decisioni delicate, sentimenti trattenuti e sospetti sempre più pesanti che rischiano di travolgere diversi protagonisti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Dal 06 Al 10 Aprile 2026: i fratelli Marchesi nascondono la verità?

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