Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 febbraio | i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi scoprono la cassaforte di Umberto. Durante l’ultima puntata della settimana, i due fratelli trovano un modo per entrare nella stanza segreta del proprietario del grande magazzino. Greta e Ettore sperano di trovare prove contro Umberto, ma il suo atteggiamento restia a lasciar trapelare qualcosa. Mentre gli intrusi cercano di capire il contenuto della cassaforte, la tensione cresce e il mistero si infittisce. La puntata di venerdì promette colpi di scena inaspettati.

Ultima puntata settimanale per la soap daily che arriva a un punto decisivo della storia: il piano di Ettore e Greta sembra essersi attuato, cosa succederà ora a Umberto? Le anticipazioni della puntata di venerdì 20 febbraio su Rai 1 alle ore 16.00. Venerdì 20 febbraio 2026 Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1, alle ore 16.00, con un episodio che mette tutti i protagonisti della soap davanti alle proprie responsabilità. È una puntata che entra subito nel vivo, senza troppi giri di parole, e tira le fila di alcune situazioni accennate già da tempo. Al centro ci sono sentimenti che non si possono più nascondere ma soprattutto bugie che stanno per essere scoperte e un piano rischioso che arriva finalmente a conclusione (forse). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026: Umberto Smaschera Ettore!Nella prossima settimana, a Il Paradiso delle Signore, le tensioni tra i personaggi aumentano.

