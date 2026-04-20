Il Papa ha visitato il Camerun e ha rivolto un appello ai giovani, sottolineando il diritto di restare nel proprio paese e invitandoli a servire la propria comunità. Le sue parole sono state pronunciate davanti a una folla di fedeli, ma hanno ricevuto poca copertura da parte dei media locali e internazionali. Il discorso si inserisce nel contesto di una crescente mobilità verso altri paesi, spesso motivata da ragioni economiche e sociali.

“Cari figli e figlie del Camerun, cari studenti, di fronte alla comprensibile tendenza migratoria, che può indurre a credere che altrove si possa trovare facilmente un futuro migliore, vi invito anzitutto a rispondere con un ardente desiderio di servire il vostro Paese e di volgere a beneficio dei vostri concittadini le conoscenze che state acquisendo qui”. Negli scorsi giorni Papa Leone XIV ha fatto tappa in Camerun, una delle mete del suo viaggio apostolico in Africa, insieme ad Algeria, Angola e Guinea. All’Università Cattolica di Yaoundé, il Pontefice ha affermato con chiarezza un concetto molto importante, già citato in passato dai suoi predecessori ma poi caduto in disuso durante l’era Bergoglio, ovvero il diritto a non emigrare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Papa in Camerun ha riafferma il diritto a non emigrare: “Servite il vostro paese”. Il discorso silenziato dai media

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