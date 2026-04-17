Durante la visita in Camerun, il Papa ha espresso dure critiche nei confronti dei leader che causano danni all’ambiente. Ha parlato di «tiranni» responsabili di devastazioni globali e ha sottolineato come le azioni di questi individui, spesso motivate dal potere, portino a conseguenze irreparabili. Il Pontefice ha evidenziato come i danni possano avvenire in un attimo, mentre il processo di ricostruzione richiede molto più tempo.

In occasione del suo viaggio in Africa, Papa Leone XIV ha condannato la «manciata di tiranni» che sfruttano la Terra attraverso la guerra e l’avidità. Ha lanciato un messaggio di pace a Bamenda, nel Camerun anglofono, nel contesto di un conflitto separatista di lunga data. I camerunesi hanno celebrato la sua visita, sperando che attiri l’attenzione mondiale sulla violenza che affligge la regione. Leone ha guidato un incontro di pace con i leader religiosi, sottolineando l’importanza degli sforzi interreligiosi per porre fine al conflitto. Ha messo in guardia dall’uso della religione per ottenere vantaggi militari ed economici, chiedendo un allontanamento dallo sfruttamento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Durante la sua visita in Camerun, il Papa ha criticato aspramente i «tiranni» che stanno devastando il pianeta

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