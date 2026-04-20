Il Papa il pane di tutti a pochi ma Dio ascolta il grido dei popoli

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un discorso recente, il Papa ha evidenziato come molte persone si trovino a desiderare un semplice pane, ma si trovino invece a dover affrontare violenza, sfruttamento e inganno legato alla ricchezza. Ha sottolineato che Dio ascolta i richiami dei popoli che gridano nel bisogno. Le parole sono state pronunciate in un contesto di attese e difficoltà che coinvolgono diverse comunità.

Molti desideri della gente sono frustrati dai violenti, sfruttati dai prepotenti e ingannati dalla ricchezza. Quando l'ingiustizia corrompe i cuori, il pane di tutti diventa possesso di pochi. Davanti a questi mali, Cristo ascolta il grido dei popoli e rinnova la nostra storia: da ogni caduta ci rialza, in ogni sofferenza ci conforta, nella missione ci incoraggia". Lo ha detto il Papa nella messa a Saurimo. "Noi non siamo nati per diventare schiavi né della corruzione della carne, né di quella dell'anima. Ogni forma di oppressione, violenza, sfruttamento e menzogna nega la risurrezione di Cristo, dono supremo della nostra libertà".🔗 Leggi su Lanazione.it

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