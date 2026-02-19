Lampedusa | il Papa sfida le politiche migratorie e ascolta il grido del Mediterraneo Un monito alla fraternità

Il Papa ha visitato Lampedusa per rispondere alle sofferenze dei migranti e denunciare le politiche migratorie europee. Durante il suo discorso, ha ascoltato i racconti di chi attraversa il Mediterraneo in cerca di salvezza. La chiesa locale ha organizzato incontri con i residenti e i volontari impegnati nell’accoglienza. La visita, che si svolge tra tensioni politiche e proteste, mira a portare attenzione alle persone in fuga da guerre e povertà. La presenza del Papa ha suscitato molte reazioni tra i cittadini dell’isola.

Lampedusa accoglie il Papa tra tensioni politiche e un monito sul Mediterraneo. Lampedusa si prepara all'arrivo di Papa Leone XIV il 4 luglio. L'annuncio, giunto dal vescovo di Agrigento Alessandro Damiano, è accompagnato da una forte critica alle politiche nazionali in materia di immigrazione, giudicate lontane dai principi di fratellanza e dai dettami del Vangelo. La visita, attesa sull'isola simbolo dell'accoglienza, si inserisce in un calendario più ampio di impegni del pontefice sul territorio italiano. Un grido dal mare: la Chiesa e le leggi nazionali sotto esame. Il vescovo Damiano ha ripreso le riflessioni del Papa pronunciate durante il mercoledì delle Ceneri, sottolineando l'urgenza di ascoltare il grido di chi vive nelle zone di conflitto e di chi attraversa il Mediterraneo.

SeaWatch: Terza nave nel Mediterraneo e sfida al governo sulle nuove politiche migratorie.SeaWatch ha annunciato di aver schierato una terza nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente le nuove politiche migratorie del governo italiano e promettendo di disobbedire alla consegna dei migranti in Albania o Tunisia.

