Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme | Dio non ascolta chi fa guerra nessuno usi il suo nome

Il Papa ha partecipato alla messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro, accompagnato da una processione lunga e solenne. Durante l’evento, ha pronunciato un discorso in cui ha affermato che Dio non ascolta chi fa guerra e ha invitato a non usare il suo nome in azioni di violenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli presenti in piazza.

In San Pietro la solenne celebrazione della Domenica delle Palme. Il Papa ha fatto il suo ingresso nella piazza, dove la lunga processione si è snodata. Dietro la croce, un gruppo di fedeli con in mano un ramo di palma, evocando quindi l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. L'omelia di Leone XIV durante la solenne celebrazione della Domenica delle Palme in San Pietro «Fratelli e sorelle, questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: 'Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue'». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme: "Dio non ascolta chi fa guerra, nessuno usi il suo nome" Articoli correlati Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle PalmeE’ cominciata in piazza San Pietro la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Domenica delle Palme: perché benediciamo l’ulivo se il nome dice altro? C’è un segreto storicoLa Domenica delle Palme si festeggia per ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, quando la folla lo accolse sventolando rami per acclamarlo come... Tutto quello che riguarda Il Papa in piazza san Pietro per la... Temi più discussi: Domani in piazza San Pietro la messa di Papa Leone nella Domenica delle Palme; Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua; Siamo gente di primavera, l’appello dei Papi alla speranza oltre guerre e crisi; Settimana Santa e Pasqua 2026: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV. Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San PietroLeggi su Sky TG24 l'articolo Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San Pietro ... tg24.sky.it Leone XIV: folla in piazza San Pietro, comincia il giro con un quarto d’ora di ritardoFolla straripante anche oggi in piazza San Pietro, che arriva ben oltre l'obelisco centrale per espandersi verso Piazza Pio XII. Il Papa ha fatt0 il suo ingresso in papamobile dall'Arco delle Campane ... agensir.it Il #Papa Guardando a Gesù, che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. x.com Pasqua, il Papa e le celebrazioni della Settimana Santa. Oggi la Domenica delle Palme - facebook.com facebook