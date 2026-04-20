il papa contro tutti i tiranni

Il Papa ha espresso la necessità di continuare il dialogo in Ucraina e in Libano, sottolineando che in molte parti del mondo c’è una forte richiesta di speranza. Ha invitato alla pazienza e alla ricerca di soluzioni pacifiche, evidenziando come il dialogo rimanga uno strumento fondamentale per affrontare le crisi in corso. Le sue parole sono state pronunciate durante un discorso pubblico, in cui ha affrontato anche temi legati alla tutela dei diritti umani.

"C’è fame di speranza. Occorre proseguire il dialogo in Ucraina e in Libano". Sotto il cielo immobile della spianata di Kilamba, nel cuore made in China (l’area è nota per ospitare oltre 750 condomini costruiti dalla Cina International Trust and Investment Corporation) di un’Angola che sembrava aver trattenuto il respiro per accoglierlo, Papa Leone XIV ha celebrato ieri una messa che rimarrà impressa come il momento più intenso di questa sua terza tappa africana. Dopo aver toccato Algeria e Camerun, davanti a una folla di centomila persone, il Pontefice ha donato momenti di concreta spiritualità, cercando così di curare le ferite di un luogo che, quattro secoli fa, era un importante snodo della tratta degli schiavi, battezzati forzatamente dalla Chiesa prima di essere venduti in America.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Papa Leone XIV: Basta Tiranni! - Dio Giudica i Potenti

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