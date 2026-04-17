Dal Camerun, il Papa ha espresso forti critiche contro alcuni leader mondiali, definendo il mondo “devastato da una manciata di tiranni”. Ha commentato come questa situazione rappresenti uno stravolgimento della creazione di Dio, invitando le coscienze oneste a denunciarla e ripudiarla. Le dichiarazioni sono state fatte durante una delle sue visite in Africa, sottolineando la sua posizione su questioni di giustizia e leadership internazionale.

Dopogiorni di risposte sibilline,Papa Leone XIVha mostrato con polso duro di volersi discostare da tutto ciò che è guerra e tirannia,prendendo fortemente le distanze da Donald Trumpe dalle sue ultime illazioni. Il suo viaggio in Africa non è iniziato nei migliori modi, proprio mentre era in aereo, il tycoon gli ha sferzato un attacco senza precedenti. Finorail Papa ha dichiarato di voler prendere le distanze da questi scontri e di non abbassarsi a “cose temporali”.Adesso invece qualcosa è cambiato, dopo giorni di polemiche e provocazioni –rivolte anche direttamente all’Italia e al premier Meloni– stavoltaPapa Leone XIVha usato il pugno duro per rispondere al tycoon che, nonostante ciò, non intende fare un passo indietro, contenendo a sostenere che“il pontefice di politica estera non ci capisce nulla”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV tuona: “Il mondo devastato da una manciata di tiranni”

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