Ieri si sono svolte più di trecento manifestazioni in oltre dodici paesi distribuiti tra America Latina, Asia e Australia. Le proteste sono state organizzate per denunciare gli abusi di potere e le azioni di governi e autorità che sono stati considerati tirannici. Le manifestazioni hanno coinvolto migliaia di cittadini che sono scesi in piazza per diverse ragioni.

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© Cms.ilmanifesto.it - Contro gli abusi di tutti i tiranni, 300 proteste in tutti i continenti

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