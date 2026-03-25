Pedofilia Papa Leone XIV chiede misericordia per i preti colpevoli di abusi sessuali

Il Papa ha inviato un messaggio ai vescovi francesi riuniti a Lourdes, nel quale ha ribadito l’importanza di proseguire le azioni contro gli abusi sessuali e di portare avanti un percorso di riparazione. Nel testo, ha sottolineato che anche i sacerdoti accusati di aver commesso abusi non devono essere esclusi dalla misericordia, evidenziando così un approccio equilibrato nel trattamento di questi casi.

Papa Leone XIV, nel messaggio ai vescovi francesi riuniti a Lourdes, ribadisce la necessità di continuare la lotta agli abusi e il percorso di riparazione, sottolineando che anche i sacerdoti colpevoli "non siano esclusi dalla misericordia". Centrale resta la tutela delle vittime e la prevenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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