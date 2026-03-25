Il Papa ha chiesto misericordia per alcuni preti accusati di abusi sessuali, scatenando reazioni contrastanti. La notizia ha suscitato discussioni e polemiche all’interno della Chiesa e tra l’opinione pubblica. Le dichiarazioni sono state riportate mentre le autorità ecclesiastiche affrontano un momento di forte attenzione mediatica su casi di abusi e sulla gestione di queste situazioni.

Le mura silenziose di Lourdes tornano a farsi custodi di una delle sfide più laceranti per la Chiesa contemporanea. In occasione dell’assemblea plenaria di primavera, in corso dal 23 al 27 marzo, Papa Leone XIV ha fatto pervenire un messaggio denso di significato ai vescovi francesi, delineando una rotta che cerca di tenere insieme il rigore della giustizia e il calore della carità. Il Pontefice ha scelto parole calibrate per affrontare il trauma delle ferite interne, sottolineando una prospettiva che sta già facendo discutere: “È positivo che i sacerdoti colpevoli di abusi non siano esclusi dalla misericordia e siano oggetto delle vostre riflessioni pastorali”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone chiede “misericordia per i preti colpevoli di abusi sessuali”. È polemica

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