Papa Leone XIV ha visitato oggi la spianata di Kilamba a Luanda, attirando circa 100.000 persone. La seconda giornata in Angola si è conclusa con un grande afflusso di fedeli che lo hanno accolto calorosamente. Durante il suo intervento, il Papa ha parlato dei traumi vissuti dal paese e della sete di pace che ancora si percepisce tra la popolazione. La visita prosegue con incontri e momenti di preghiera pubblica.

Luanda (Angola), 19 aprile 2026 – Bagno di folla per Papa Leone XIV, arrivato in papamobile alla spianata di Kilamba, dove lo hanno atteso almeno 100mila angolani. È iniziato con un’ondata di gioia e di fede il secondo giorno del Pontefice in Angola, dove resterà fino a domani. Decine di migliaia di fedeli hanno accolto Leone nella zona “cinese” di Kilamba, adulti e ragazzi sono arrivati da tutta la zona per assistere alla messa solenne di Prevosti, seguita dalla recita del Regina Coeli. Oggi è una giornata importante per la Chiesa: il 19 aprile 2005 il cardinale Joseph Ratzinger fu eletto Papa e scelse il nome di Benedetto XVI. La messa e il Regina Coeli alla spianata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone alla spianata ‘cinese’ di Kilamba. Bagno di folla per il secondo giorno in Angola: “Paese ferito, ha sete di pace”. La diretta

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