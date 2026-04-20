Il Papa a Napoli oggi la conferenza stampa del cardinale Battaglia

Oggi a Napoli si svolge una conferenza stampa nel Salone del Palazzo Arcivescovile di Largo Donnaregina 23, durante la quale il cardinale Battaglia presenta la visita pastorale di Papa Leone XIV all’arcidiocesi e alla città. L’evento segna un momento importante in vista della visita del pontefice, che coinvolgerà diverse celebrazioni e incontri con la comunità locale. La conferenza fornisce dettagli sul programma e gli aspetti principali dell’arrivo del Papa in città.

Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: “Accordo o distruggo tutto”. Colpita e bloccata nave di Teheran Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista. ‘Triplete’ Stamattina nel Salone del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina 23, ha luogo la conferenza stampa di presentazione della visita pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla città di Napoli. Interverranno: don Mimmo Card.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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