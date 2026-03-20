Milan la conferenza stampa di Allegri Cardinale a cuore aperto Leao niente Torino

Oggi il Milan ha tenuto una conferenza stampa con Allegri che ha parlato delle prossime sfide e delle recenti novità della squadra. Durante l’evento, il presidente del club ha espresso apertamente il suo punto di vista sui progetti futuri, mentre Leao non è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro Torino. Le notizie del giorno riguardano anche aggiornamenti sulla situazione del club e le decisioni prese in vista delle prossime gare.

Pomeriggio di fuoco per il Milan, che nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, è apparso sulle pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali e nelle home di molti siti web. I rossoneri hanno fatto parlare di sé sia per le dichiarazioni di Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino, che per le parole del proprietario del club Gerry Cardinale. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista del match contro il Torino, in programma domani (21 marzo) alle 18:00. L'allenatore rossonero è tornato a parlare della sostituzione di Rafael Leao nella gara contro la Lazioe dell'obiettivo Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la conferenza stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino Articoli correlati Milan, la conferenza Stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Tomori torna in nazionale, mentre Gattuso…Pomeriggio di fuoco per il Milan, che nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, è apparso sulle pagine dei principali quotidiani sportivi... Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: «Gimenez convocato, il futuro di Modric dipende da lui. Ecco cos’è successo con Leao»Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Una selezione di notizie su Milan la conferenza stampa di Allegri... Temi più discussi: Lazio-Milan, Sarri: I tifosi avranno un peso sulle mie decisioni future; Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Conferenza stampa Fuorisalone & Brera Design Week 2026. Torino, oggi la conferenza stampa di D'Aversa alla vigilia della partita contro il MilanSul sito ufficiale del Torino si legge che Oggi, venerdì 20 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con ... milannews.it La conferenza stampa dell'allenatore del Milan alla vigilia della partita contro il TorinoIl Milan è chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Lazio dell'ultimo turno di campionato. Una sconfitta che ha permesso così all'Inter di allungare nuovamente in testa a 8 punti. I rossoneri ... corrieredellosport.it SM - #Castro fa faville all'Olimpico e il Milan prende nota. L'Inter invece ha scostato lo sguardo x.com Brutte notizie in casa Milan: Rafa Leão non ci sarà contro il Torino Il portoghese non si è allenato quest’oggi per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Domani previsti accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio - facebook.com facebook