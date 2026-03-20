Milan la conferenza Stampa di Allegri Cardinale a cuore aperto Tomori torna in nazionale mentre Gattuso…
Oggi il Milan è al centro dell’attenzione con la conferenza stampa di Allegri, mentre Cardinale si è mostrato molto diretto. Tomori è stato ufficialmente convocato in nazionale, e Gattuso è stato menzionato in relazione a future possibili mosse. La giornata è ricca di aggiornamenti e dichiarazioni provenienti dalla società e dal tecnico rossonero.
Pomeriggio di fuoco per il Milan, che nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, è apparso sulle pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali e nelle home di molti siti web. I rossoneri hanno fatto parlare di sé sia per le dichiarazioni di Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino, che per le parole del proprietario del club Gerry Cardinale. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista del match contro il Torino, in programma domani (21 marzo) alle 18:00. L'allenatore rossonero è tornato a parlare della sostituzione di Rafael Leao nella gara contro la Lazioe dell'obiettivo Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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