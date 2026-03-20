Milan la conferenza Stampa di Allegri Cardinale a cuore aperto Tomori torna in nazionale mentre Gattuso…

Oggi il Milan è al centro dell’attenzione con la conferenza stampa di Allegri, mentre Cardinale si è mostrato molto diretto. Tomori è stato ufficialmente convocato in nazionale, e Gattuso è stato menzionato in relazione a future possibili mosse. La giornata è ricca di aggiornamenti e dichiarazioni provenienti dalla società e dal tecnico rossonero.