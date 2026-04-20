Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico smog e rumore ad ogni ora

Un nuovo ponte è stato costruito a circa 30 metri da uno già esistente nella zona di Brianza. La presenza di questa nuova infrastruttura ha provocato un aumento del traffico sulle strade locali, portando a una maggiore concentrazione di veicoli, rumore e livelli di smog più elevati in orari diversi della giornata. Le autorità monitorano la situazione, mentre i residenti segnalano disagi crescenti nelle aree circostanti.

Un nuovo ponte, costruito a 30 metri da uno che c’è già, e che rischia di far collassare il già delicato e problematico traffico sulle arterie brianzole. Il progetto – firmato Rfi e Regione Lombardia – è in fase di elaborazione, ma sta già sollevando parecchie critiche e polemica.La protesta dei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Non solo smog, anche il rumore inquina: ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in Brianza

Il carrello bar è la nuova ossessione di ogni salotto che si rispetti, ecco i migliori da portare a casa oraAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: Incubo traffico nel Vimercatese; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; In duemila alla fiaccolata sul San Michele: Non vogliamo essere travolti dal nuovo ponte; Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioni.

Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni oraSono scesi in strada oltre 2mila cittadini: una maxi fiaccolata con sindaci che (bipartisan) hanno ribadito la contrarietà al progetto e i seri rischi per la viabilità, la salute e il benessere dei ci ... monzatoday.it

Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: Incubo traffico nel VimercateseDa Cornate a Bernareggio, i sindaci del territorio in prima fila al corteo che contesta il progetto di Regione e Rfi : Servono confronti prima che le decisioni diventino definitive. Difendiamo la qua ... ilgiorno.it

Grandine nella notte su Milano e la Brianza: "Chicchi grandi come mandarini" e danni alle auto milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Violenta grandinata sulla Lombardia: chicchi come pietre tra Milano e la Brianza | FOTO - facebook.com facebook