Il carrello bar sta diventando il pezzo forte di molti salotti. Sempre più persone cercano modelli eleganti e pratici da usare a casa. I migliori si trovano ora facilmente in negozio o online, pronti per essere portati a casa e allestire il proprio angolo di convivialità.

Il carrello bar è uno di quegli oggetti che arriva da piuttosto lontano, metà dell'Ottocento, senza però mostrare i segni del tempo. Longevo, unisce una serie di attività social praticate per lo più nell'intimità domestica. Non è un coffee table basso piazzato a Tetris tra i divani, non è un mobiletto su cui appoggiare oggetti e utensili. Il carrello portavivande su ruote è tutta un'altra storia: il suo match perfetto lo vede al centro di un momento rilassante come quello dell' aperitivo in movimento strategico negli spazi del salotto perché dotato di praticissime ruote.

© Gqitalia.it - Il carrello bar è la nuova ossessione di ogni salotto che si rispetti, ecco i migliori da portare a casa ora

