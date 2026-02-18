Non solo smog anche il rumore inquina | ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza, le strade più rumorose non sono solo quelle piene di auto, ma anche quelle attraversate da numerosi tir. A mezzanotte e mezza, sulla Sp2, i camion attraversano ancora la città mentre le auto hanno smesso di circolare. Questa situazione provoca un inquinamento acustico che disturbano i residenti e le attività quotidiane. In molte zone, il livello di rumore supera i limiti consentiti dalle leggi. Gli automobilisti e le autorità segnalano che il traffico pesante non si ferma neanche di notte, creando disagi costanti.

Sono le tre di notte sulla Sp2 a Monza. Il traffico leggero è quasi azzerato, ma i tir continuano a passare. Uno ogni dieci minuti basta a tenere i decibel sopra i 55, abbastanza per disturbare il sonno di chi vive ai piani bassi delle palazzine lungo la strada. A Vedano al Lambro, oltre mille.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

