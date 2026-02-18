Non solo smog anche il rumore inquina | ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza, le strade più rumorose non sono solo quelle piene di auto, ma anche quelle attraversate da numerosi tir. A mezzanotte e mezza, sulla Sp2, i camion attraversano ancora la città mentre le auto hanno smesso di circolare. Questa situazione provoca un inquinamento acustico che disturbano i residenti e le attività quotidiane. In molte zone, il livello di rumore supera i limiti consentiti dalle leggi. Gli automobilisti e le autorità segnalano che il traffico pesante non si ferma neanche di notte, creando disagi costanti.

Sono le tre di notte sulla Sp2 a Monza. Il traffico leggero è quasi azzerato, ma i tir continuano a passare. Uno ogni dieci minuti basta a tenere i decibel sopra i 55, abbastanza per disturbare il sonno di chi vive ai piani bassi delle palazzine lungo la strada. A Vedano al Lambro, oltre mille.🔗 Leggi su Monzatoday.it Morti da smog, Monza e Brianza tra le prime province in ItaliaMonza e Brianza si colloca tra le prime province italiane per mortalità legata all'inquinamento atmosferico, in particolare alle polveri sottili Pm 2,5 e al biossido di azoto (NO2). Leggi anche: Troppo smog a Monza e in Brianza, oggi scattano le misure antinquinamento: tutti i divieti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lo smog diminuisce nelle città italiane: solo 13 sopra i limiti giornalieri di PM10 nel 2025 - Geagency; Smog, ora l’allarme arriva anche fuori città. E il Piemonte è tra le aree europee più critiche; Dall’area pedonale urbana al teleriscaldamento: Abonante rivendica le scelte coraggiose; Smog, polveri sottili in calo ma resta alta l'allerta per la qualità dell'aria. Non solo smog, anche il rumore inquina: ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in BrianzaIl traffico leggero e pesante che transita per Monza e provincia non solo inquina l’aria che si respira. Fa rumore. Anche nel parco ce n’è (e per la prima volta Arpa lo ha misurato). Ecco le mappe e i ... monzatoday.it Smog, non solo Torino: il report Mal’Aria 2026 di Legambiente rivela criticità anche a Chieri, Settimo e MondovìIl nuovo rapporto Mal’Aria di Città 2026 di Legambiente scatta una fotografia preoccupante per il Piemonte, dimostrando che l'emergenza smog non si ferma ai confini dei grandi capoluoghi. zipnews.it Che cosa hanno fatto i politici monzesi in un anno di consiglio comunale e quanto guadagnano per il loro incarico politico a servizio della città di Monza. facebook