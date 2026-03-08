Basi indenni | il nucleare iraniano sparito dai radar

Le autorità iraniane riferiscono che il nucleare di Teheran è stato colpito da un nuovo ciclo di attacchi, che ha colpito diverse strutture militari e causato danni ai quartieri civili. Questa volta i missili non sono stati diretti verso le centrali di Fordow o Natanz, ma si parla di operazioni che hanno interessato anche altre zone della capitale. Al momento, le basi di produzione e ricerca sembrano essere rimaste indenni.

Doppio standard l programma nucleare, almeno per quanto se ne sa, non è l'obiettivo diretto. Eppure, si chiama ancora questa guerra con il nome dell'atomo Questa volta i missili non puntano a Fordow o Natanz. L'ultimo ciclo di attacchi su Teheran ha eliminato Khamenei, colpito strutture militari, terrorizzato quartieri civili. Il programma nucleare, almeno per quanto se ne sa, non è l'obiettivo diretto. Eppure, si chiama ancora questa guerra con il nome dell'atomo. Vale la pena chiedersi perché.