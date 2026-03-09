Napoli deciso il futuro di Conte | cosa succederà in estate sulla panchina azzurra Rivelazione importante

Il Napoli ha stabilito il destino di Conte e annuncia cosa succederà sulla panchina azzurra durante l’estate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il rinnovo o eventuali cambiamenti per la prossima stagione. La squadra si prepara a pianificare il futuro con nuove strategie e obiettivi, mentre il tecnico ha già iniziato a discutere i dettagli con la dirigenza.

Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Mano Ricci, Cesari spiazza tutti: «È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, deciso il futuro di Conte: cosa succederà in estate sulla panchina azzurra. Rivelazione importante Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Leggi anche: Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Una raccolta di contenuti su Napoli deciso il futuro di Conte cosa... Temi più discussi: Conte e il Napoli avanti insieme: il piano per il terzo anno; Elmas determinante per il Napoli di Conte: il club azzurro ha deciso il suo futuro; Alisson, il futuro si chiama Napoli; Conte resterà al Napoli ad una condizione: ecco da cosa dipenderà il futuro del tecnico. Napoli, futuro blindato con Conte fino al 2027: fumata bianca a maggioA fine stagione il vertice con De Laurentiis, ma il contratto c’è già. Patto del tecnico con squadra e tifosi: 10 finali per la Champions ... napoli.repubblica.it Anguissa, futuro incerto: nulla è deciso. Il Napoli valuta anche Kessié?Frank Zambo Anguissa tornerà a distanza di mesi tra i convocati per Napoli-Torino. Il centrocampista ha recuperato dall'infortunio muscolare e da quello conseguente alla schiena, che ha allungato i te ... msn.com I Carabinieri hanno arrestato due giovani di 20 e 19 anni per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza nella zona nord di Napoli. Domenica pomeriggio un’auto con targa polacca, con a bordo i due ragazzi, non si è fermata all’alt dei militari, dando v - facebook.com facebook