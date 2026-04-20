Il Museo del Sax la stagione 2025-26 con Lady & Mr Swing

Il Museo del Saxofono annuncia la chiusura della stagione 2025-2026 con un evento previsto per il 25 aprile alle 21:00. Lo spettacolo si intitola Lady & Mr Swing e sarà caratterizzato da un percorso che unisce parole e musica, concentrandosi sull’epoca d’oro dello swing. L’appuntamento si svolgerà nella sede del museo e sarà aperto al pubblico interessato a questa forma di intrattenimento.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il Museo del Saxofono chiude la stagione 2025-2026 ospitando Lady & Mr Swing, uno spettacolo coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra parole e musica attraverso l’epoca d’oro dello swing. I cantanti Laura Seragusa e Simone Calomino, accompagnati da Stefano Nencha alla chitarra e Christian Antinozzi al contrabbasso, daranno vita a un repertorio che attraversa l’Atlantico: da Genova a New York, tra suggestioni americane e italiane, per riscoprire un genere che ha segnato profondamente la storia della musica del Novecento. “ Nel 1940 la...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Biathlon, Lou Jeanmonnot da vincitrice in pectore allo spettro di perdere una Coppa già vinta. Otepää ‘swing race’ del 2025-26Nella stagione 2024-25, Lou Jeanmonnot non vince la Coppa del Mondo di biathlon solo perché si ammala a dicembre. INTER-TORINO 5-0 | IN EVIDENZA | La stagione nerazzurra inizia con stile | Serie A 2025/26L’Inter domina il Torino a San Siro con Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny che vanno a segno e conquistano i tre punti…Guarda questo video su Youtube... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiumicino, il sax protagonista: al Museo del Saxofono il concerto del Mascagni Ensemble; Ricordi tra le note è il concerto che omaggia Maggiorino Marco; Musica, cultura, attività all'aria aperta e per i più piccoli: tutti gli eventi del fine settimana; Giornate eco-itineranti, l’11 aprile a Passoscuro. Pierino e il sax: una giornata al Museo del Saxofono ispirata alla favola musicale di Sergej Prokof'evUn week-end improntato alle migliori sonorità sprigionate da uno degli strumenti a fiato per eccellenza, il saxofono! Domenica 13 ottobre il museo che ospita la più grande collezione al mondo di ... ilmessaggero.it Riapre il Museo del Saxofono, concerto il 1 giugnoRiapre al pubblico domenica 1 giugno il Museo del Saxofono di Fiumicino (Roma) dopo una serie di lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Lazio. Nella struttura espositiva in via del Molini ... ansa.it , Il Museo del Saxofono annuncia con grande orgoglio una nuova, prestigiosa acquisizione: il saxofono tenore appartenuto a Gianni Basso (Asti, 19 - facebook.com facebook