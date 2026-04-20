Il Museo del Sax la stagione 2025-26 con Lady & Mr Swing

Da cdn.ilfaroonline.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo del Saxofono annuncia la chiusura della stagione 2025-2026 con un evento previsto per il 25 aprile alle 21:00. Lo spettacolo si intitola Lady & Mr Swing e sarà caratterizzato da un percorso che unisce parole e musica, concentrandosi sull’epoca d’oro dello swing. L’appuntamento si svolgerà nella sede del museo e sarà aperto al pubblico interessato a questa forma di intrattenimento.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il  Museo del Saxofono  chiude la stagione 2025-2026 ospitando  Lady & Mr Swing, uno spettacolo coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra parole e musica attraverso l’epoca d’oro dello swing. I cantanti  Laura Seragusa  e  Simone Calomino, accompagnati da  Stefano Nencha  alla chitarra e  Christian Antinozzi  al contrabbasso, daranno vita a un repertorio che attraversa l’Atlantico: da Genova a New York, tra suggestioni americane e italiane, per riscoprire un genere che ha segnato profondamente la storia della musica del Novecento. “ Nel 1940 la...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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