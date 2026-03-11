Biathlon Lou Jeanmonnot da vincitrice in pectore allo spettro di perdere una Coppa già vinta Otepää ‘swing race’ del 2025-26

Nella stagione 2024-25, Lou Jeanmonnot si distingue come favorita nel biathlon, con buone possibilità di vincere la Coppa del Mondo. La giovane atleta si era già fatta notare per le sue prestazioni, ma un'ammiraglia a dicembre ha compromesso le sue possibilità di conquista. La corsa alla coppa si fa più incerta con il passare delle gare e le sfide sul campo.

Nella stagione 2024-25, Lou Jeanmonnot non vince la Coppa del Mondo di biathlon solo perché si ammala a dicembre. I punti persi nella fase iniziale dell'inverno, si rivelano determinanti a marzo, quando la francese completa l'annata agonistica in decisa rimonta rispetto a Lisa Vittozzi, degna vincitrice della Sfera di cristallo. Nel 2025-26, Jeanmonnot ingaggia un furioso testa a testa per la classifica generale con la tedesca Franziska Preuss. Le due si ritrovano a giocarsi la Coppa del Mondo assoluta nell'ultimo giro dell'ultima gara dell'inverno, in una sorta di "spareggio" in cui quattro mesi vengono condensati nell'arco di tre km. La spunta la bavarese, con un finale drammatico, nel quale le due si toccano.