INTER-TORINO 5-0 | IN EVIDENZA | La stagione nerazzurra inizia con stile | Serie A 2025 26

L'Inter ha battuto il Torino con un punteggio di 5-0 nella partita di apertura della Serie A 202526 disputata a San Siro. I gol sono stati segnati da Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny. La squadra nerazzurra ha ottenuto i tre punti, iniziando la stagione con una vittoria convincente. La partita è stata commentata anche attraverso un video disponibile su YouTube.

L’Inter domina il Torino a San Siro con Bastoni, Thuram, Lautaro e Bonny che vanno a segno e conquistano i tre punti.Guarda questo video su Youtube Inter Miami-New York Red Bulls: formazioni, statistiche e anteprime, canali TV e dettagli in diretta streaming online mentre il boss della MLS parla delle tattiche di Messi Finalmente confermate le amichevoli di riscaldamento dell’Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026 contro Nuova Zelanda e Costa Rica © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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