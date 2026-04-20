Il Movimento pizzaioli italiani team Abruzzo conquista una serie di riconoscimenti nelle competizioni internazionali

Da ilpescara.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di pizzaioli provenienti dalla regione Abruzzo ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle recenti competizioni internazionali. Il team del Movimento pizzaioli italiani ha partecipato a diverse gare, portando a casa premi e attestazioni di merito. I risultati conseguiti testimoniano l’impegno e il livello di competenza del settore nella zona. La squadra si è distinta per le proprie capacità e per la qualità dei prodotti presentati in occasione delle competizioni.

I pizzaioli abruzzesi si sono distinti nelle competizioni internazionali, guadagnando diversi premi. Per il Movimento pizzaioli italiani team Abruzzo si tratta di un grande onore: tutto merito dell’eccellenza e dello spirito di squadra.I risultati conseguiti testimoniano l’elevato livello tecnico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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