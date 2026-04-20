Il Movimento pizzaioli italiani team Abruzzo conquista una serie di riconoscimenti nelle competizioni internazionali

Un gruppo di pizzaioli provenienti dalla regione Abruzzo ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle recenti competizioni internazionali. Il team del Movimento pizzaioli italiani ha partecipato a diverse gare, portando a casa premi e attestazioni di merito. I risultati conseguiti testimoniano l’impegno e il livello di competenza del settore nella zona. La squadra si è distinta per le proprie capacità e per la qualità dei prodotti presentati in occasione delle competizioni.