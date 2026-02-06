Olimpiadi | Italia e Brasile si sfidano in competizioni sportive internazionali

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite. Nonostante il tempo variabile, con sole o pioggia, gli atleti italiani e brasiliani si preparano a sfidarsi nelle diverse competizioni. La grande apertura si è tenuta in Valtellina, segnando l’inizio di un evento che coinvolge tutto il mondo sportivo.

**Le Olimpiadi in Valtellina cominciano davvero. Con il sole o con la pioggia, l’evento sportivo più grande del mondo si apre ufficialmente con il calendario di Milano-Cortina 2026. Il 6 febbraio 2026, in una mattina coperta di nubi e con probabilità di pioggia del 62%, si è svolta la cerimonia d’inizio delle competizioni. La Valtellina, che nel 2019 fu scelta come sede principale per il progetto olimpico, ha finalmente visto i primi atleti e i primi eventi andare in scena.** Sono sei anni che passano tra polemiche, ritardi e attese. La Valtellina, una zona poco conosciuta in Italia, è stata trasformata in una meta internazionale, grazie alla sua posizione centrale tra Milano e Cortina, tra metropolitana e montagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

