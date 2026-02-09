Robert Downey Jr conquista il Super Bowl con una maglietta di Doctor Doom | diventa virale il Team Green

Durante il Super Bowl, Robert Downey Jr. ha attirato l’attenzione indossando una maglietta con il volto di Doctor Doom. La maglietta ha subito fatto il giro del web, diventando virale. L’attore ha scelto di mostrare il suo amore per l’universo Marvel in modo diretto e semplice, senza troppi fronzoli. I tifosi hanno subito notato il dettaglio e sui social è esploso il “Team Green”. La scena ha fatto parlare tutti, dimostrando ancora una volta come un semplice gesto possa catturare l’attenzione di milioni di persone.

Robert Downey Jr. ha indossato una t-shirt nel corso del Super Bowl con un messaggio preciso, virale e perfettamente allineato all'universo Marvel. Durante il Super Bowl 2026 Robert Downey Jr. ha trasformato una semplice maglietta in un evento Marvel. Il debutto pubblico del suo Doctor Doom passa da un look studiato nei minimi dettagli, rilanciando l'hype intorno a Avengers: Doomsday. Una maglietta al posto del trailer: la mossa (apparentemente) semplice di Downey Jr. Nel corso dell'edizione 2026 del Super Bowl, il Marvel Cinematic Universe ha trovato spazio senza trailer, senza clip inedite e senza annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Robert Downey Jr. conquista il Super Bowl con una maglietta di Doctor Doom: diventa virale il "Team Green" Approfondimenti su Robert Downey Jr Mcu sfida doctor doom di robert downey jr in trailer concept avengers doomsday Doctor doom di robert downey jr. riporta in vita iron man usando venom in avengers doomsday art Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Robert Downey Jr Robert Downey Jr. conquista il Super Bowl con una maglietta di Doctor Doom: diventa virale il Team GreenRobert Downey Jr. ha indossato una t-shirt nel corso del Super Bowl con un messaggio preciso, virale e perfettamente allineato all'universo Marvel. movieplayer.it Hollywood alla conquista di Broadway! Da Robert Downey Jr. a Keanu Reeves: 6 divi pronti per il palcoscenicoLa stagione 2024-2025 di Broadway vedrà in cartellone alcune tra le più grandi celebrità hollywoodiane del momento. Robert Downey, Jr., Denzel Washington e Mia Farrow sono solo alcuni tra i nomi che ... comingsoon.it Robert Downey Jr. e sua moglie Susan con una maglietta del Superbowl a tema Avengers: Doomsday facebook Robert Downey Jr. è Timothèe Chalamet insieme a LA per un Q&A su Marty Supreme x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.