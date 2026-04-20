Il mondo del tuning auto si dà appuntamento ad Alfonsine
Il 25 aprile, Alfonsine ospiterà il ritorno di AlfoTuningShow, un evento dedicato agli appassionati di auto e motori. La manifestazione si svolgerà nel parcheggio dello Stadio Brigata Cremona, dove saranno presenti esposizioni, esibizioni e incontri tra gli appassionati del settore. L’iniziativa si ripete dopo una pausa e mira a coinvolgere gli appassionati locali e non solo, offrendo un’occasione di incontro e mostra di veicoli modificati e personalizzati.
Il 25 aprile Alfonsine si prepara a diventare il punto di riferimento per gli appassionati di motori con il ritorno di AlfoTuningShow, evento dedicato al mondo automotive che animerà il parcheggio dello Stadio Brigata Cremona per un’intera giornata. Dalle 14:00 alle 23:00, la manifestazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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