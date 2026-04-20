Il mondo del tuning auto si dà appuntamento ad Alfonsine

Il 25 aprile, Alfonsine ospiterà il ritorno di AlfoTuningShow, un evento dedicato agli appassionati di auto e motori. La manifestazione si svolgerà nel parcheggio dello Stadio Brigata Cremona, dove saranno presenti esposizioni, esibizioni e incontri tra gli appassionati del settore. L’iniziativa si ripete dopo una pausa e mira a coinvolgere gli appassionati locali e non solo, offrendo un’occasione di incontro e mostra di veicoli modificati e personalizzati.