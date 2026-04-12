Il mondo delle auto elettriche si dà appuntamento nel Ferrarese | al via il raduno espositivo

Domenica 3 maggio, piazza della Repubblica a Tresigallo ospiterà un raduno-esposizione dedicato alle auto elettriche, organizzato dall’associazione culturale E-Drivers Ferrara. L’evento, in programma dalle 17.30 alle 20.30, vedrà la partecipazione di diversi veicoli elettrici esposti al pubblico. La manifestazione si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla promozione delle automobili a zero emissioni nel territorio ferrarese.

Il mondo dell’elettrico si dà appuntamento nel Ferrarese. Domenica 3 maggio, dalle 17.30 alle 20.30, piazza della Repubblica di Tresigallo sarà il palcoscenico naturale del raduno-esposizione di automobili elettriche promosso dall'associazione culturale E-Drivers Ferrara, in collaborazione con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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