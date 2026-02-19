Piano Casa | M5S punta il dito contro De Luca intanto la Gaudiano interroga il Ministro sui ritardi dei lavori alla stazione

Il Movimento 5 Stelle critica Vincenzo De Luca per le sue affermazioni sul Piano Casa per le fasce medio-basse, accusandolo di aver ignorato decenni di scelte urbanistiche sbagliate. La questione diventa ancora più urgente con i ritardi nei lavori alla stazione, sollevati dalla deputata Gaudiano che ha chiesto chiarimenti al Ministro. La crisi abitativa si aggrava e i problemi infrastrutturali restano irrisolti, mentre le promesse si scontrano con la realtà sul campo. La situazione rimane complessa e al centro del dibattito pubblico.

Russolillo sul Piano Casa: "Da almeno dieci anni la curva demografica di Salerno racconta l’opposto: la città perde abitanti in modo costante" Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sul cosiddetto “Piano Casa per le fasce medio-basse” non possono essere lette come una novità: arrivano dopo decenni di scelte urbanistiche che hanno prodotto esattamente la crisi abitativa che oggi si finge di voler affrontare Il punto centrale è che la programmazione edilizia di Salerno, a partire dal Piano Urbanistico Comunale, è stata costruita su proiezioni demografiche formulate circa quindici-vent’anni fa, che ipotizzavano una crescita della popolazione e un conseguente fabbisogno di nuovi alloggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it A 6 anni lasciata seminuda sulla porta di casa, la piccola alla maestra punta il dito contro la mamma: "adesso mi ammazza"Una donna di 40 anni è stata accusata di aver lasciato la propria bambina di 6 anni seminuda fuori casa, senza cibo né acqua, mentre era al bar. Mediterranea punta il dito contro Italia e Malta: «Mille dispersi in mare con il ciclone Harry, ma loro non muovono un dito»La ong Mediterranea denuncia che circa mille persone sono disperse in mare a causa del ciclone Harry. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scuole nuove con capitali privati, Frassinetti annuncia il piano: foresterie per i docenti fuorisede. Il M5S insorge: La scuola non è un parcheggio, è un diritto costituzionale; Alloggi Atc a giovani famiglie; le opposizioni: Criteri chiari, non l'ennesimo slogan; M5S, Piano Battaglia: quale futuro vogliamo costruire? Incontro pubblico. Piano Casa: M5S punta il dito contro De Luca, intanto la Gaudiano interroga il Ministro sui ritardi dei lavori alla stazioneRussolillo sul Piano Casa: Da almeno dieci anni la curva demografica di Salerno racconta l’opposto: la città perde abitanti in modo costante ... salernotoday.it M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PIANO CASA, SANTILLO (M5S): PASSANO I MESI E RESTA UNA CHIMERA SENZA UN EURO»Co housing, senior housing, soluzioni intergenerazionali, mixitè: la risposta del governo ieri alla mia interrogazione relativa al Piano Casa in commissione ... agenziagiornalisticaopinione.it Andria, la maggioranza Bruno non c'è: tributi, piano casa e NTA devono aspettare #puglia #bat #andria #consiglio #maggioranza #bruno #pianocasa #tributi #politica facebook Intervento del segretario generale Ottavio De Luca sul quotidiano Avvenire: "Per rilanciare il settore delle costruzioni e l'economia nazionale bisogna puntare su 4 misure: piano casa, un tema attuale e molto sentito dalla poplazione; rigenerazione urbana, x.com