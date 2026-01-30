Su TikTok spopolano i video dei ragazzi che festeggiano la fine dell’esame di maturità. In molti condividono la loro gioia, mentre il ministro Valditara diventa una vera star tra i giovani. Nessun politico dell’Istruzione ha mai ricevuto un’attenzione simile, e lui sembra aver conquistato il suo spazio tra i protagonisti di questa fase.

È assai probabile che nessun ministro dell’Istruzione sia stato chiamato così, e sì che di appellativi fantasiosi i responsabili di viale Trastevere nei decenni se ne sono conquistati. «Absolute king» ha l’aria però di essere un inedito. Il titolo è stato assegnato a Giuseppe Valditara da due studentesse su TikTok, dopo aver appreso le materie scelte dal ministero per la maturità. In quello che sembra essere un bagno di scuola improvvisano un balletto con quella scritta – «Valditara absolute king» – in sovraimpressione. Tutto sommato, hanno avuto una reazione anche piuttosto sobria. Su TikTok esplode la gioia dei ragazzi per le materie della Maturità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Su TikTok esplode la gioia dei ragazzi per le materie della Maturità: Valditara superstar (video)

