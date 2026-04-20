Il Ministro dello Sport italiano ha risposto a una comunicazione inviata dall'UEFA, affrontando la questione delle infrastrutture degli stadi di Serie A. La risposta si concentra sulla situazione attuale delle strutture sportive nel paese e sulle azioni intraprese per migliorare le condizioni degli impianti. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio riguardo agli standard richiesti per le competizioni europee.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Ministro dello Sport italiano, Andrea Abodi, ha rilasciato dichiarazioni significative in merito alle affermazioni del Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, riguardo alla situazione delle infrastrutture calcistiche in Italia. Durante una conferenza presso lo Stadio Olimpico di Roma il 3 giugno 2025, Abodi ha risposto con fermezza alle preoccupazioni espresse da Ceferin, il quale ha minacciato di escludere l’Italia come co-organizzatrice dell’Europeo 2032 se le strutture non soddisferanno determinati requisiti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Ministro dello Sport italiano risponde a Ceferin riguardo agli stadi di Serie A.

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